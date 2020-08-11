ВИДЕО: В Ида-Вирумаа женщина содержит в крошечной квартире более 30 кошек

”Пожилая женщина держит в квартире как минимум 30 дружелюбных кошек и котят. Сколько их на самом деле, никто пока сказать не может. К настоящему моменту ситуация накалилась до такой степени, что председатель требует немедленно очистить квартиру, угрожая в противном случае вызвать кого-то, кто отвезет кошек в лес”, — пишут представители приюта в социальных сетях.

Местные зоозащтники беспокоятся о судьбе животных, поэтому и обратились в приют за помощью.

"Сначала эта просьба ошарашила нас. Состоящая из как минимум 30 котов колония — слишком большое испытание для одного недоходного объединения. Мы должны решить как проблему размещения животных, так и проблему оплаты счетов на лечение и покрытия расходов на содержание. Если у нас не будет мест для передержки, то мы не сможем притупить к спасению. Ели не будет денежных средств, наши руки также будут связаны”, — поясняет MTÜ Kasside Turvakodu.

Прежде всего приюту нужны: люди, которые могут взять котов на передержку; транспортная помощь в перевозке котов из Ида-Вирумаа в Таллинн; денежные пожертвования на стерилизацию, вакцинацию, лечение от паразитов, чипирование (как минимум 100 евро на одно животно) плюс расходы на содержание. Также приют просит сообщить, если кто-то готов взять какое-нибудь животное насовсем.

Имейл для связи: info@kassideturvakodu.ee

Сделать пожертвование можно:

позвонив по номерам ( Elisa, Telia и Tele2 ):

900 6575 — 5€

900 6700 — 10€

(следует дослушать звонок до конца)

совершив перевод на расчетный счет:

Получатель: MTÜ Kasside Turvakodu

IBAN: EE712200221035355855

SWIFT: HABAEE2X

Пояснение: „30 kassi”