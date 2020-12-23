ВИДЕО | В Харьюмаа вводятся драконовские меры: закрываются места общепита, спортклубы, спа. Ограничения в Ида-Вирумаа продлеваются

В конференции принимали участие премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Райн Эплер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр социальных дел Танель Кийк и руководитель научного совета Ирья Лутсар.

”Заболеваемость в Эстонии увеличивается. Особенно в Таллинне и Харьюмаа”, — сообщил Ратас в начале конференции. Он отметил, что много заболевших среди представителей старшего поколения, которые переносят болезнь тяжело, а также среди медицинского персонала.

Ратас сообщил, что вчера было решено установить на три недели дополнительные ограничения в Харьюмаа и продлить ограничения в Ида-Вирумаа до 17 января.

Таким образом, правительство вводит в Харьюмаа масштабные ограничения, вызванные распространением COVID-19, и продлевает уже действующие меры в Ида-Вирумаа. Кроме того, с 24 декабря по всей стране начнут действовать правила, в соответствии с которым во время богослужений помещения должны быть заполнены максимум наполовину. Чтобы компенсировать ущерб, которые причинят новые ограничения, правительство договорилось о мерах поддержки для наиболее пострадавших секторов экономики. Общий объем пакета помощи составит более 23 миллионов евро. Как по поводу ограничений, так и по вопросу об инструментах помощи правительство примет отдельные распоряжения.

”Учитывая ускорившееся распространение коронавируса в Таллинне и Харьюмаа, постоянно увеличивающуюся нагрузку на больницы и распространение коронавируса также среди персонала больниц, мы должны принять тяжелые решения, чтобы защитить нашу систему здравоохранения от перегрузки и обеспечить доступность медицинской помощи”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”К сожалению, мы видим, что действующих мер недостаточно, чтобы переломить тенденцию к росту распространения вируса. Опираясь на мнение ученого совета и Департамента здоровья, правительство решило ввести в Харьюмаа и Таллинне более масштабные ограничения, чтобы прервать цепочки инфицирования. Для того, чтобы остановить распространение вируса, жителям Эстонии необходимо провести Рождество в узком семейном кругу. Так мы можем продемонстрировать нашу солидарность со всем обществом и внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса”.