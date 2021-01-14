ВИДЕО | В фокусе переговоров реформистов и центристов находится коронакризис

"Так как мы находимся в центре эпидемиологического и экономического кризисов, то намерены двигаться в темпе, быстро договориться и сформировать правительство", — сказала руководитель делегации реформистов и председатель партии Кая Каллас.

Член делегации центристов Майлис Репс поблагодарила Партию реформ за доверие и подтвердила намерение как можно быстрее создать новое правительство. "Но, по всей видимости, для этого потребуется эта и следующая неделя", — сказала Репс.

"Определяем основные цели. Все мы понимаем, каковы они: разрешение кризиса, сбалансирование системы здравоохранения, экономические меры, — мы начинаем сегодня с этого", — сообщила Репс.

Как отметила Каллас, обоюдное доверие только выстраивается, но важно, чтобы у обеих сторон была воля создать коалицию. "Мы прикладываем усилия, чтобы достичь договоренности".

Репс добавила, что партии условились придерживаться принципа взаимного уважения.

Представитель Центристской партии Танель Кийк подчеркнул, что центристы никогда не начинали переговоры без цели достичь результата. "Наша цель — сформировать действующее на основе взаимного доверия и уважения правительство, которое бы работало до следующих выборов в Рийгикогу".

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