18.11.2020, 11:58
ВИДЕО | В Европе заболеваемость все растет: Департамент здоровья и Минсоцдел рассказали о распространении коронавируса
Министр социальных дел Танель Кийк и заместитель генерального директора Департамента здоровья в области охраны здоровья Мари-Анне Хярма дали пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии.
Занятость отделений интенсивной терапии составляет более 80% от пика первой волны пандемии, констатировала Мари-Анне Хярма на пресс-конференции.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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