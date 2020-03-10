ВИДЕО | В Эстонии самые длинные очереди к врачам среди всех стран ЕС. Что делать?

В прошлом году на приемы к специалистам ходили 800 000 человек. Максимально установленного законом времени ожидания — 6 недель, то есть 42 дня — смогли придерживаться лишь 66% больниц. Таким образом, 300 000 человек пришлось ждать приема больше положенного.

Например, очередь к окулисту в Тарту составляет 219 дней, то есть 31 неделю, то есть почти 8 месяцев. Очередь к ортопеду в Ида-Вируской центральной больнице — 121 день.

В Таллинне ситуация не лучше. Чтобы записать ребенка к аллергологу в конце февраля придется ждать приема до самого июня — целых четыре месяца. Та же ситуация с дерматологом. К неврологу можно попасть только во второй половине мая, к окулисту — в апреле-мае.

Исследование Eurostat подтверждает, что в Эстонии самые длинные очереди к врачам в ЕС. Другими словами, эстоноземельцы считают, что они не могут попасть к врачам также быстро и легко, как жители других стран ЕС.

В Эстонии самые длинные очереди к окулистам, психиатрам и специалистам по кожным и венерическим заболеваниям.

Что же делать, если вам срочно нужна помощь специалиста, но до приема ждать несколько месяцев? Хели Паюсте, глава сети здравоохранения Минсоцдел, советует поискать с помощью дигитальной регистратуры свободное место на прием к специалисту в каком-то другом регионе Эстонии.