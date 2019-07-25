ВИДЕО | В Эмари приземлились истребители-бомбардировщики ВВС США F-35

”Мы имеем дело с учениями, проходящими в Польше, Эстонии и Литве, в рамках которых в Эмари прибыли истребители-бомбардировщики F-35, истребители F-15E, а также транспортный самолёт сил особого назначения ВВС США MC-130. Особенностью сегодняшней операции является то, что самолёты заправляются с работающими двигателями”, — сказал командующий ВВС Эстонии полковник Рауно Сирк.

В ходе учения команда самолёта MC-130 по возможности быстро заправила приземлившиеся истребители, после чего самолёты вновь поднялись в воздух.

”Учения Rapid Forge — это тренировка по применению подразделений ВВС, которая даёт нам хорошую возможность протестировать готовность подразделений к взаимодействию с нашими союзниками по НАТО, проводя это впервые в этом регионе”, — сказал командующий операциями 352 отдельного авиаполка специального назначения ВВС США капитан Закари Бласдел и добавил, что в ходе этих учений ВВС США и Эстонии плотно взаимодействовали, что помогло улучшить взаимопонимание.

Приземлившийся в Эмари многоцелевой истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 является самой дорогой системой вооружения в истории человечества, который может выполнять задачи истребителя, разведывательного самолёта и тактического бомбардировщика. F-35 может летать со скоростью более 1900 км/ч, в основное вооружение истребителя входят 25-мм встроенная авиационная четырёхствольная пушка GAU-22/A, две управляемые ракеты класса воздух-воздух и две управляемые ракеты класса воздух-поверхность. Вдобавок к этому у F-35 имеется ещё две точки крепления для ракет или бомб.