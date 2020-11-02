ВИДЕО | В День поминовения усопших в кладбищенских парках Пыхья-Таллинна зажгли 1000 свечей

За годы сложилась традиция, что управа Пыхья-Таллинна организовывала концерт ко Дню поминовения усопших. В последние годы концерт проходил в уютной церкви Каламая. В этом году из-за опасности распространения вируса концерта в церкви не было, вместо него создали особенную атмосферу в парке кладбища Копли и в парке кладбища Каламая.

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