02.11.2020, 22:00
ВИДЕО | В День поминовения усопших в кладбищенских парках Пыхья-Таллинна зажгли 1000 свечей
2 ноября, в День поминовения усопших, в кладбищенских парках столичного района Пыхья-Таллинн зажгли 1000 свечей. Раньше в этот день в Пыхья-Таллинне тоже зажигали свечи, но не в таком объеме.
За годы сложилась традиция, что управа Пыхья-Таллинна организовывала концерт ко Дню поминовения усопших. В последние годы концерт проходил в уютной церкви Каламая. В этом году из-за опасности распространения вируса концерта в церкви не было, вместо него создали особенную атмосферу в парке кладбища Копли и в парке кладбища Каламая.
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