22.06.2019, 15:43

ВИДЕО: В День памяти и скорби посол РФ в Эстонии возложил цветы к Бронзовому солдату

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rus.delfi.ee
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22 июня, в День памяти и скорби посол России Александр Петров вместе с представителями ветеранских и соотечественных организаций возложил цветы к памятнику Воину-Освободителю на военном мемориальном кладбище Таллина, сообщает Посольство РФ в Эстонии в Facebook.

День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны, когда войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР.

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