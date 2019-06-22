22.06.2019, 15:43
ВИДЕО: В День памяти и скорби посол РФ в Эстонии возложил цветы к Бронзовому солдату(128)
22 июня, в День памяти и скорби посол России Александр Петров вместе с представителями ветеранских и соотечественных организаций возложил цветы к памятнику Воину-Освободителю на военном мемориальном кладбище Таллина, сообщает Посольство РФ в Эстонии в Facebook.
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