ВИДЕО: В День памяти и скорби посол РФ в Эстонии возложил цветы к Бронзовому солдату

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22 июня, в День памяти и скорби посол России Александр Петров вместе с представителями ветеранских и соотечественных организаций возложил цветы к памятнику Воину-Освободителю на военном мемориальном кладбище Таллина, сообщает Посольство РФ в Эстонии в Facebook.