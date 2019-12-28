28.12.2019, 22:04
ВИДЕО | Ужасающее зрелище! В торговом центре Юлемисте тараканы ползают по прилавкам и обеденным столам(3)
В торговом центре Юлемисте, при посещении мест общепита, можно встретить незваных гостей. По словам работников торгового центра, в магазине все чаще можно заметить тараканов.
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