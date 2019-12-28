28.12.2019, 22:04

ВИДЕО | Ужасающее зрелище! В торговом центре Юлемисте тараканы ползают по прилавкам и обеденным столам

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В торговом центре Юлемисте, при посещении мест общепита, можно встретить незваных гостей. По словам работников торгового центра, в магазине все чаще можно заметить тараканов.

Работник торгового центра заснял тараканов в двух местах - на прилавке со свечами и и даже на обеденном столе. По словам работника Юлемисте, он слышал от коллег, что проблема серьезная, но ее решение пока не найдено.

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