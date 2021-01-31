ВИДЕО | Управа столичного Кристийне обратилась к жителям района с просьбой

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что поскольку объемы выпавшего снега в этом году оказались больше обычного, то было принято решение организовать дополнительную уборку и вывоз снега с узких второстепенных улиц и дворовых территорий больших многоквартирных домов, где возникли затруднявшие движение объемные сугробы. ”В результате работ было обеспечено более высокое качество зимнего обслуживания дорог. Для исправления ситуации были задействованы дополнительные единицы снегоуборочной техники”, — пояснил Рийбе.

”Ежедневные работы спланированы таким образом, что в первую очередь очищаются транспортные магистрали и улицы, где расположены детские и общеобразовательные учреждения. Все партнеры районной управы действуют во имя того, чтобы содержать улицы и дороги в порядке. Фирма по уборке улиц постоянно следит за изменениями погоды, и при возникновении риска снегопада или обледенения, на улицы выводится вся снегоуборочная техника. Просим тех горожан, кто не пользуется зимой своими транспортными средствами, временно переместить их с улиц во дворы или на парковки, чтобы они не мешали уборке снега”, — сказал Рийбе.

Управа Кристийне также напоминает, что за уборку тротуаров и своевременно осуществленные меры по борьбе со снегом и льдом отвечает владелец граничащего с дорогой дома или участка. При необходимости следует производить дополнительную очистку также и в течение дня, чтобы обеспечить порядок на данной территории. Если снега выпало много, то владельцы участков недвижимости и квартирные товарищества обязаны в срочном порядке организовать удаление с крыш домов снега и сосулек.