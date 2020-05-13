ВИДЕО | "Украина крайне важна для Эстонии". Юри Ратас отчитывается о подготовке ко второй волне коронавируса

Юри Ратас согласен с задавшей вопрос Каей Каллас, что вторая волна эпидемии коронавируса, с большой долей вероятности, действительно будет.

"Мы договорились, что медицинский кризис повлиял на экономику, необходимы экономические меры, которые разработает Министерство экономики и коммуникаций в течение этого месяца", — сказал Ратас.

Он отметил, что открытие границ стран Балтии довольно уникальное и уже дает хороший опыт, которым страны смогут поделиться, как и сотрудничество на эстонско-финской границе.

"Нужно быть лучше готовыми по части средств личной защиты. Мы уже готовы. Также мы должны быть готовы быстро перевести больницы на режим Covid-19, но такого масштабного прекращения планового лечения не будет. Обсуждается вопрос лекарственной и продовольственной безопасности", — рассказал Ратас о возможной второй волне эпидемии.

По словам Ратаса, будут ли закрыты школы и другие учреждения во время второй волны коронавируса, пока неизвестно, так как это зависит от серьезности эпидемии.

"Украина крайне важна для Эстонии. В друг-друге мы нашли союзников для поддержки сельского хозяйства. Ситуация в сельском хозяйстве сложная. Безработных — почти 50 000, зарегистрированная безработица на уровне 7,7%. Это означает, что эстоноземельцы сейчас теряют работу, и мы должны защищать их на рынке труда. Для сельского хозяйства мы сделали исключение, [иностранным рабочим] можно работать до 31 июля, что поможет с сезонными работами. Однако это не окончательное решение. В конце концов это вопрос нашей продовольственной безопасности", — рассказал Ратас об условиях работы иностранной рабочей силы в стране.

Юрген Лиги отметил, что эстоноземельцы вряд ли пойдут работать доярками и трактористами. Ратас согласился, что нужно найти решение для выхода из ситуации, когда остановился приток иностранной рабочей силы в страну. Несмотря на это, по окончанию договора о работе у иностранцев все еще только один месяц, чтобы либо найти новую работу, либо вернуться домой. Эстоноземельцы тоже уже начинают поглядывать в сторону сельскохозяйственного сектора, подчеркнул Ратас.