04.02.2020, 08:50
ВИДЕО TV3 | В Эстонии распространяется новый вид наркотика, который съедает человека заживо(7)
В последние полгода на эстонском рынке получил распространение новый вид наркотика: альфа-PVP ("соль", "спиды", "скорость"), который часто используется как замена фентанилу, сообщает Seitsmesed uudised на TV3.
Что же могло погубить Всеволода Чаплина: результаты вскрытия
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Беременность дочери от 10-летнего мальчика: что поведала мать
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт