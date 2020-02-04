ВИДЕО TV3 | В Эстонии распространяется новый вид наркотика, который съедает человека заживо

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В последние полгода на эстонском рынке получил распространение новый вид наркотика: альфа-PVP ("соль", "спиды", "скорость"), который часто используется как замена фентанилу, сообщает Seitsmesed uudised на TV3.