04.02.2020, 08:50
ВИДЕО TV3 | В Эстонии распространяется новый вид наркотика, который съедает человека заживо(2)
В последние полгода на эстонском рынке получил распространение новый вид наркотика: альфа-PVP ("соль", "спиды", "скорость"), который часто используется как замена фентанилу, сообщает Seitsmesed uudised на TV3.
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