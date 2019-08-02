ВИДЕО TV3 | В Эстонии могут снять еще один голливудский фильм?

Эстонский режиссер Кристиан Таска намекнул в передаче Seitsemsed на TV3, что в Эстонию может приехать снимать еще один голливудский режиссер.
”Один режиссер из Голливуда благодаря Нолану посетил Эстонию в поисках места для съемок своего фильма. Выяснилось, что этот человек связан с Эстонией. После выхода "Tenent" на экраны в Эстонию, несомненно, будут приезжать люди, которые захотят посмотреть, где снимался этот фильм”, — сказал Таска.
На вопрос о том, кто этот таинственный режиссер, Таска пообещал ответить в следующий раз.
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