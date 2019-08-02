02.08.2019, 20:41

ВИДЕО TV3 | В Эстонии могут снять еще один голливудский фильм?

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rus.delfi.ee
EST 3
Filmivõtted Laagna teel - 18.07.2019
Filmivõtted Laagna teel - 18.07.2019Foto: Andres Putting

Эстонский режиссер Кристиан Таска намекнул в передаче Seitsemsed на TV3, что в Эстонию может приехать снимать еще один голливудский режиссер.

”Один режиссер из Голливуда благодаря Нолану посетил Эстонию в поисках места для съемок своего фильма. Выяснилось, что этот человек связан с Эстонией. После выхода "Tenent" на экраны в Эстонию, несомненно, будут приезжать люди, которые захотят посмотреть, где снимался этот фильм”, — сказал Таска.

На вопрос о том, кто этот таинственный режиссер, Таска пообещал ответить в следующий раз.


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