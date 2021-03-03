ВИДЕО: Трое мужчин отправились рыбачить и застряли на льдине

Мужчины отправились рыбачить на лед, несмотря на то, что он был тонким.

В определенный момент лед начал двигаться и рыбаки оказались "застрявшими" на льдине. Двое мужчин вплавь добрались до берега, третьего на берег доставили спасатели при помощи местного жителя с лодкой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.