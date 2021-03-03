03.03.2021, 14:05
ВИДЕО: Трое мужчин отправились рыбачить и застряли на льдине
Вчера вечером в деревне Линди в Пярнумаа спасатели помогли застрявшим на льду рыбакам добраться до берега.
Вчера вечером в деревне Линди в Пярнумаа спасатели помогли застрявшим на льду рыбакам добраться до берега.
Мужчины отправились рыбачить на лед, несмотря на то, что он был тонким.
В определенный момент лед начал двигаться и рыбаки оказались "застрявшими" на льдине. Двое мужчин вплавь добрались до берега, третьего на берег доставили спасатели при помощи местного жителя с лодкой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Сотни гробов с итальянского кладбища уплыли в море
Фигуристка Тарасова увела мужа у беременной двойней теннисистки