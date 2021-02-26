ВИДЕО | Торговый центр Ülemiste начнет с понедельника сплошную проверку наличия масок. Что еще изменится для посетителей?

По словам руководителя по коммуникациям Тийны Нымме, в субботу на территории центра будет выключена услуга wifi. Центр станет использовать свою интернет-страничку для передачи информации в режиме реального времени.

В совместном заявлении Союза торговцев Эстонии говорится, что в магазинах приостанавливаются крупномасштабные скидочные кампании, которые в массовом порядке привлекают покупателей.

По оценке наших корреспондентов, большинство посетителей Ülemiste ходили по магазинам центра в масках. Лишь среди молодежи можно было увидеть тех, кто это правило игнорировал.