ВИДЕО | Торговый центр Ülemiste начнет с понедельника сплошную проверку наличия масок. Что еще изменится для посетителей?(1)
C 1 марта ужесточение ограничений в связи с распространением коронавируса коснется и торговых центров. Большее внимание будет обращено на ношение посетителями масок, к контролю будут привлечены и охранники. Смотрите видео, где рассказывается, какие меры предпримет торговый центр Ülemiste.
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