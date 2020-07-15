ВИДЕО | Текущая ситуация с коронавирусом в Эстонии: эпидемиологическая картина хорошая, с 15 июля смягчаются ограничения

Хярма представила новые рекомендации ВОЗ относительно коронавируса, к настоящему моменту фокус сместился на вентиляцию. "Следует избегать близких контактов в помещениях с плохой вентиляцией — хоровые песни, групповые тренировки", — сказала Хярма. Это предупреждение относится, по ее словам, в первую очередь к странам с высоким распространением заболеваемости, в Эстонии сейчас эпидемиологическая картина хорошая. Ношение масок сейчас, когда у нас эпидемиологическая ситуация скорее хорошая, обычному человеку не рекомендуется.

Премьер-министр Юри Ратас сообщил на своей странице в Facebook, что с 15 июля смягчаются антивирусные ограничения, которые касаются публичных собраний, общественных мероприятий и спортивных соревнований. Точнее теперь

можем проводить собрания, мероприятия и конкурсы в помещениях при участии до 1500 и на открытом воздухе до 2000 человек

при условии, что используется до 50% вместимости помещения, а также соблюдается правило рассредоточения людей как в месте проведения мероприятия, так и на входах и выходах.

При этом приветствуется, что организаторы советуются с Департаментом здоровья, который следит за распространением вируса. Также важно, чтобы мы сами сохраняли бдительность и следовали рекомендациям, предотвращающим распространение коронавируса. Например, использовали дезинфицирующие средства, а заболев, оставались дома и обращались к врачу.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!