08.04.2020, 16:07

ВИДЕО | Танель Кийк: смысл случайной выборки в том, чтобы получить общую картину общества. Всех тестировать невозможно, некоторые и не хотели бы

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EST

Министр социальных дел Танель Кийк рассказывает, почему достаточно сегодняшних ограничений и расширять их не нужно. Вдобавок речь идет о нашей способности тестирования и пользе от основанного на случайной выборке подхода.

В начале недели в СМИ освещалось, что Департамент здоровья собирается ввести дополнительные ограничения передвижения на Хийумаа. Кийк указывает в интервью, что предложение опиралось на то, что больница там маленькая, как и их способность.

В последний раз, по словам Кийка, идею обсуждали вчера, и к настоящему моменту кажется, что дополнительных мер не нужно. Он подчеркивает, что и сейчас поездки между островами ограничены, маятниковая миграция прекратилась. На Хийумаа коронавирус диагностирован в восьми случаях, один человек в результате болезни скончался. Кийк отмечает, что в последние дни зараженных не прибавлялось.

Из проблемных регионов все больше говорили и об Ида-Вирумаа, но и там Кийк не считает необходимыми дополнительные меры. Он в общем подчеркивает, что меры сейчас по всей Эстонии и есть достаточные — важно соблюдать ограничения. "Видно движение в лучшую сторону, но нужно было бы еще больше прилагать усилия", — говорит он.

Государство увеличило способность тестирования, под особым вниманием, например, дома по уходу. Кийк хвалит, что мы в Европе в первых рядах в том, что касается объема тестирования среди населения — более 20 000 тестов на миллион жителей, положительные приблизительно пять процентов.

Государство также планирует тестирование на основании случайной выборки, в неделю таким образом в дальнейшем делали бы примерно пару тысяч тестов. Если способность тестирования растет, может быть, можно было бы больше позволить самим людям выражать желание пройти тестирование? "Смысл случайной выборки в том, чтобы получить общую картину общества. В стиле различных исследований рынка, сколько носителей", — рассуждает он, что так можно получить более ясную картину носителей вируса, которые, может быть, иначе на тестирование не попали бы.

"Мог бы каждый пойти на тестирование? Нас 1,3 миллиона, нет способности, чтобы тестировать. Нет объема средств индивидуальной защиты, диагностикумов и человеческого ресурса. Нет и необходимости и желания". — добавляет Кийк, что часть людей и не хотели бы, чтобы их тестировали, поскольку нет необходимости. "Если беспокоит, обратитесь к семейному врачу, который при необходимости назначит направление".

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