ВИДЕО | Танель Кийк: расширяем возможность тестирования, чтобы пробу на коронавирус могли сдать и те, кто не входит в группу риска

Кийк отметил, что даже когда тестируются люди, которые входят в группу риска и чьи симптомы указывают на коронавирус, то лишь в 14% случаях заражение подтверждается. По его словам, это одна из причин, почему нет смысла делать массовые тесты на коронавирус.

На данный момент в Эстонии сделано 1625 проб на коронавирус.

В ближайшее время в сотрудничестве с частным сектором будет расширена возможность тестирования и будут открыты дополнительные места для тестирования, где пробу смогут сдать и те, кто не входит в группу риска.

Более точные данные об инфицированных коронавирусом не разглашаются, чтобы избежать охоты на ведьм, объяснил Кийк. Он подчеркнул, что больных ни в коем случае нельзя стыдить, так как они не виноваты в болезни. Такое поведение может привести к тому, что люди начнут скрывать болезнь, что только увеличит распространение вируса.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!