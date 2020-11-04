ВИДЕО | Танель Кийк: правительство пытается избежать повторного объявления чрезвычайного положения

"У нас действуют очень много ограничений и мер, чтобы обойтись без введения чрезвычайного положения", — сказал сегодня Кийк. Он пояснил, что правительство пытается избежать чрезвычайного положения, пытаясь вместо этого противодействовать распространению коронавируса другими ограничениями.

Большинство новых антикоронавирусных мер появляются в Харьюмаа. Кийк заверил, что постоянно общается с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Например, организуется кампания, пропагандирующая ношение масок. "Мы знаем, что ограничение планового лечения и перевод образования на дистанционную форму имеет очень большое влияние на жизнь людей", — отметил министр.

Хотя у правительства есть право сделать ношение масок обязательным, пока ограничиваются рекомендательным характером этой меры. Людей настоятельно призывают надевать защитные маски в автобусах, магазинах и других многолюдных местах.

Это еще раз подчеркнула сегодня заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. По ее словам, людям следовало бы на этой неделе приобрести маски и носить их с собой.

Пример показали как Хярма, так и министр Кийк, которые находились на сегодняшней пресс-конференции в Департаменте здоровья в масках.



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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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