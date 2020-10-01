ВИДЕО | Танель Кийк: мы обдумываем введение обязанности носить маску на мероприятиях

Сейчас в проходящем во внутреннем помещении общественном мероприятии может участвовать 750 человек. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, ученый совет порекомендовал снизить это число до 500.

"Во многих ближайших странах оно [предельное количество] на самом деле ниже, — сказал Кийк. — Мы не спешили его менять, потому что у нас большие очаги не начинались с общественных мероприятий, прежде всего из театров и с концертов".

Вдобавок к этому правительство обдумывает, ввести ли на таких мероприятиях обязанность ношения маски.

Для ночных клубов и баров значительных дополнительных ограничений сейчас не рассматривают. По оценке Кийка, ночное ограничение на продажу алкоголя действует хорошо.

Хотя правительство призывает людей сейчас не устраивать дни рождения и другие частные вечеринки, он признал, что правительство не может таким образом вторгаться в частную жизнь запретами и приказами.

"Мы не идем силой вмешиваться в свободу собраний людей, но мы даем рекомендацию, что сейчас на самом деле не время для празднования, не время для многолюдных собраний, — сказал Кийк. — Время вести себя ответственно, чтобы распространение вируса в Эстонии было предотвращено".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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