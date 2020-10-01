ВИДЕО | Танель Кийк: мы обдумываем введение обязанности носить маску на мероприятиях(9)
Ученый совет порекомендовал снизить предельное количество участников мероприятий во внутренних помещениях на треть, сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Ученый совет порекомендовал снизить предельное количество участников мероприятий во внутренних помещениях на треть, сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Сейчас в проходящем во внутреннем помещении общественном мероприятии может участвовать 750 человек. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, ученый совет порекомендовал снизить это число до 500.
"Во многих ближайших странах оно [предельное количество] на самом деле ниже, — сказал Кийк. — Мы не спешили его менять, потому что у нас большие очаги не начинались с общественных мероприятий, прежде всего из театров и с концертов".
Вдобавок к этому правительство обдумывает, ввести ли на таких мероприятиях обязанность ношения маски.
Для ночных клубов и баров значительных дополнительных ограничений сейчас не рассматривают. По оценке Кийка, ночное ограничение на продажу алкоголя действует хорошо.
Хотя правительство призывает людей сейчас не устраивать дни рождения и другие частные вечеринки, он признал, что правительство не может таким образом вторгаться в частную жизнь запретами и приказами.
"Мы не идем силой вмешиваться в свободу собраний людей, но мы даем рекомендацию, что сейчас на самом деле не время для празднования, не время для многолюдных собраний, — сказал Кийк. — Время вести себя ответственно, чтобы распространение вируса в Эстонии было предотвращено".
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