01.10.2020, 20:37

ВИДЕО | Танель Кийк: мы обдумываем введение обязанности носить маску на мероприятиях

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Ученый совет порекомендовал снизить предельное количество участников мероприятий во внутренних помещениях на треть, сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Сейчас в проходящем во внутреннем помещении общественном мероприятии может участвовать 750 человек. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, ученый совет порекомендовал снизить это число до 500.

"Во многих ближайших странах оно [предельное количество] на самом деле ниже, — сказал Кийк. — Мы не спешили его менять, потому что у нас большие очаги не начинались с общественных мероприятий, прежде всего из театров и с концертов".

Вдобавок к этому правительство обдумывает, ввести ли на таких мероприятиях обязанность ношения маски.

Для ночных клубов и баров значительных дополнительных ограничений сейчас не рассматривают. По оценке Кийка, ночное ограничение на продажу алкоголя действует хорошо.

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Хотя правительство призывает людей сейчас не устраивать дни рождения и другие частные вечеринки, он признал, что правительство не может таким образом вторгаться в частную жизнь запретами и приказами.

"Мы не идем силой вмешиваться в свободу собраний людей, но мы даем рекомендацию, что сейчас на самом деле не время для празднования, не время для многолюдных собраний, — сказал Кийк. — Время вести себя ответственно, чтобы распространение вируса в Эстонии было предотвращено".

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