ВИДЕО | Танель Кийк: мы должны быть готовы к тому, что число зараженных коронавирусом в Эстонии может увеличиться

Кийк констатировал, что хотя в Эстонии зараженных мало, в Европе их количество явно растет. Поэтому Эстония должна быть готова к тому, что число зараженных увеличится и здесь.

Хотя министр внутренних дел Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме раскритиковали вчера работу Департамента здоровья, Кийк с этой критикой не согласился. "Департамент проделал очень много хорошей работы. Более полутора месяцев собирается отдельный штаб, каждый день оперативное наблюдение, создан коммуникационный центр, мы расширили штаб Департамента здоровья представителями министерств. Мы нашли десять случаев [коронавируса — ред.] быстро, которые, я не устаю повторять, все заразились за границей, это показывает, что наши системы действуют и работают", — пояснил Кийк.

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