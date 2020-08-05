ВИДЕО | Танель Кийк: если люди не умеют быть осторожными, мы введем такие же ограничения, как были весной, и лето на этом закончится

Представитель департамента отметила, что заболеваемость коронавирусом в Эстонии в последние недели показывает тенденцию к росту. В последнее время увеличились и объемы тестирования, при этом удельная доля положительных тестов остается примерно на одном уровне, что хорошо. Положительно и то, что департаменту известны все очаги и источники заражения.

”Если говорить о риске масштабного заражения по всей стране, то сейчас он довольно низок”, — отметила Хярма.

”Сейчас важно, чтобы каждый житель Эстонии поступал ответственно и был готов к сотрудничеству. Если мы все будем вести себя так как те люди, с которых началось распространение вируса в Тарту, то нам придется забыть о спокойной жизни. Если же мы сумеем быть ответственными и осознавать последствия своих поступков, то я уверен, что мы сможем и проводить международные мероприятия без повышенного риска заражения” — сказал в свою очередь Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!