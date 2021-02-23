ВИДЕО | Танель Кийк: чтобы взять ситуацию с COVID-19 под контроль нужны дополнительные ограничения

Юллар Ланно сообщил, что в Европе и в мире уровень заражения пошел на снижение, но в Эстонии этого пока не заметно. Единственная другая страна ЕС, где показатели также идут в верх — Финляндия.
На седьмой неделе года в Эстонии прибавилось 22% инфицированных коронавирусом.
Ланно подчеркнул, что основные места, где люди заражаются — работу и учеба, откуда они в свою очередь приносят болезнь домой и обратно. 30% взрослых людей не могут ответить, где заразились.
Коронавирус чаще всего привозили в страну из Швеции, России и Финляндии.
Благодаря вакцинации сократилось возникновение очагов в домах призрения. Значительно сократилось заражение среди медицинского персонала.
Танель Кийк отметил, что ситуация с COVID-19 сейчас критическая, как никогда раньше. Правительство понимает серьезность ситуации.
По словам Кийка, чтобы взять ситуацию под контроль нужны дополнительные ограничения. Правительство планирует принять решение до четверга.
"Какое-то время все будет идти в худшую сторону, прежде чем станет становиться лучше", — подчеркнул министр.
Кюлли Фриедеманн сообщила, что вакцинация учителей идет полным худом, по состоянию на вчерашний день были вакцинированы 4108 человек. К концу неделю вакцинацию пройдут две трети сотрудников школ.
Среди населения старше 80 лет вакцинацию прошли 20%.
Есть семейный врачи, которые по какой-то причине не заказали вакцины для людей из своих списков. Причина выясняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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