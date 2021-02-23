ВИДЕО | Танель Кийк: чтобы взять ситуацию с COVID-19 под контроль нужны дополнительные ограничения

Юллар Ланно сообщил, что в Европе и в мире уровень заражения пошел на снижение, но в Эстонии этого пока не заметно. Единственная другая страна ЕС, где показатели также идут в верх — Финляндия.

На седьмой неделе года в Эстонии прибавилось 22% инфицированных коронавирусом.

Ланно подчеркнул, что основные места, где люди заражаются — работу и учеба, откуда они в свою очередь приносят болезнь домой и обратно. 30% взрослых людей не могут ответить, где заразились.

Коронавирус чаще всего привозили в страну из Швеции, России и Финляндии.

Благодаря вакцинации сократилось возникновение очагов в домах призрения. Значительно сократилось заражение среди медицинского персонала.

Танель Кийк отметил, что ситуация с COVID-19 сейчас критическая, как никогда раньше. Правительство понимает серьезность ситуации.

По словам Кийка, чтобы взять ситуацию под контроль нужны дополнительные ограничения. Правительство планирует принять решение до четверга.

"Какое-то время все будет идти в худшую сторону, прежде чем станет становиться лучше", — подчеркнул министр.

Кюлли Фриедеманн сообщила, что вакцинация учителей идет полным худом, по состоянию на вчерашний день были вакцинированы 4108 человек. К концу неделю вакцинацию пройдут две трети сотрудников школ.

Среди населения старше 80 лет вакцинацию прошли 20%.

Есть семейный врачи, которые по какой-то причине не заказали вакцины для людей из своих списков. Причина выясняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!