ВИДЕО: Танец двух кораблей! TS Laevad отметила наступление астрономического лета

rus.delfi.ee EST 12

Фирма TS Laevad своеобразно отметила наступление астрономического лета — кругом почета, который сделали паромы Piret и Tõll. А выглядит, как будто два корабля кружатся в танце!