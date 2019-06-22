22.06.2019, 19:30

ВИДЕО: Танец двух кораблей! TS Laevad отметила наступление астрономического лета


rus.delfi.ee
EST 12

Фирма TS Laevad своеобразно отметила наступление астрономического лета — кругом почета, который сделали паромы Piret и Tõll. А выглядит, как будто два корабля кружатся в танце!

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