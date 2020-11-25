ВИДЕО | Таллиннская горуправа рассказала о своих решениях. Город выдаст маски ученикам и одиноким пенсионерам

В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.

Таллинн выдаст маски ученикам и одиноким пенсионерам

На следующей неделе Таллинн распределит среди гимназистов многоразовые тканевые маски с целью поддержания возможности сохранения частичного дистанционного обучения. Проживающим в одиночку пенсионерам и малообеспеченным семьям на протяжении декабря будут выдаваться медицинские маски.

”Мы определили целевые группы, которые на сегодняшний день наиболее подвержены риску коронавирусной инфекции. Город намерен сделать все возможное, чтобы обычная жизнь хотя бы в какой-то мере продолжалась. В связи с этим мы заказали для гимназистов качественные многоразовые маски, что позволит поддержать возможность хотя бы частичного сохранения контактного обучения. Проживающим в одиночку пенсионерам и малообеспеченным семьям районные управы выдадут в течение декабря медицинские маски”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

Многоразовые маски в первую очередь будут выданы гимназистам — они начнут получать маски в школе со следующей недели. В гимназических классах в Таллинне учатся около 10 000 учеников. Наряду с этим планируется обеспечить такими же масками и учеников третьей школьной ступени (7-9 классов), которых насчитывается около 13 000. Этой группе учеников планируется выдать многоразовые маски в декабре.

На следующей неделе начнется распределение медицинских масок среди проживающих в одиночку пенсионеров и малообеспеченных семей. Для 30 000 человек этой целевой группы предусмотрено около 1,5 млн масок. Районные управы свяжутся с получателями масок. Медицинские маски будут выдаваться упаковками по 50 штук.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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