ВИДЕО | Таллиннская горуправа рассказала о своих последних решениях

Сегодня в 13:10 в Таллиннском представительском центре состоялась пресс-конференция по итогам заседания Таллиннской горуправы на русском языке.
В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Новиков, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.
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