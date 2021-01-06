ВИДЕО | Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию

Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию.
В пресс-конференции участвуют: старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, вице-мэр Калле Кландорф.
Пресс-конференция началась с темы по приведению улиц в порядок. По словам Кландорфа, на данный момент от снега очищено большинство тротуаров в городе. Вице-мэр призвал владельцев домов следить за тем, чтобы на крышах домов не было сосулек.
Кландорф обратил внимание, что на улицах стоят электросамокаты. Мэрия обратилась в Wolt и Bolt, чтобы фирмы убрали самокаты с улиц.
С 18 по 31 января состоится голсование по народному бюджету. С идеями в рамках народного бюджета можно ознакомиться здесь.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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