ВИДЕО | Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию

В пресс-конференции участвуют: старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, вице-мэр Калле Кландорф.

Пресс-конференция началась с темы по приведению улиц в порядок. По словам Кландорфа, на данный момент от снега очищено большинство тротуаров в городе. Вице-мэр призвал владельцев домов следить за тем, чтобы на крышах домов не было сосулек.

Кландорф обратил внимание, что на улицах стоят электросамокаты. Мэрия обратилась в Wolt и Bolt, чтобы фирмы убрали самокаты с улиц.

С 18 по 31 января состоится голсование по народному бюджету. С идеями в рамках народного бюджета можно ознакомиться здесь.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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