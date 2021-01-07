ВИДЕО | Таллинн выкупил участок для строительства часовни в память о солдатах Северо-Западной армии(3)
Таллинн выкупил земельный участок в Пыхья-Таллинне для восстановления часовни в память о солдатах Северо-Западной армии.
Таллинн выкупил земельный участок в Пыхья-Таллинне для восстановления часовни в память о солдатах Северо-Западной армии.
Заново восстановить часовню, которую снесли в 1946 году и на ее месте построили электростанцию, планируется уже в этом году. От тех времен осталась икона святого Георгия, которую отреставрировали в 2013 году.
Сейчас она хранится в коплиском храме. Решение восстановить часовню, возведенную в память о солдатах Северо-Западной армии, было принято по инициативе старейшины района Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда.
Как отметил старейшина, строительство часовни планируется 2021 году. Для этого во всех церквях будут собираться пожертвования. Примерная стоимость часовни-мемориала около 100 000 евро.
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