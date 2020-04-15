ВИДЕО | Таллинн сэкономит 300 000 евро на освещении, закрытие муниципального магазина, дезинфекция остановок и другие новости пресс-конференции горуправы(7)
Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию на русском языке по итогам заседания.
Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию на русском языке по итогам заседания.
Тема пресс-конференции — уличное освещение города и сотрудничество с Продуктовым банком.
В пресс-конференции приняли участие вице-мэры Таллинна Бетина Бешкина и Калле Кландорф, а также помощник руководителя Таллиннского продуктового банка Ирина Ныгене.
Калле Кландорф:
Моя речь будет посвящена освещению города Таллинна. Я завтра предложу горсобранию реконструировать освещение города Таллинна. Но это уже второй этап. На первом мы поменяли в прошлом и этом году 1500 фонарей и 578 мачт, на втором этапе 1300 ламп и 250 мачт. LED-светильники хорошо работают, они дают 100-процентный световой фон сразу. Натриевые лампы начинают работу через минуту-две после включения. Сейчас у нас порядка 20% LED-фонарей в городе, будет больше. Сейчас мы планируем с 15 апреля до 1 июня включать их на 15 минут позже. Если сейчас начинают светить в 20:29, то с завтрашнего дня в 20:45. Выключаются в 6:15, будут выключаться в 6:00. Летом это время сдвинется на час. Сейчас летнее время, и света стало больше. Префект Пыхья-Таллиннаа считает, что это не ухудшит безопасность. Мы обращались также к ученым ТТУ, они также думают, что это верное решение. После введения этих нововведений мы должны сберечь около 300 000 евро.
Вопрос от журналиста газеты "Столица": не планирует ли город включать каждый 2-й или каждый 3-й фонарь.
В 2008 году, когда мы снова начали включать 100 процентов освещения, то больше половины неиспользованных ламп, было испорчено. Техника должна постоянно работать. И тогда мы сэкономили не так много, как планировали.
Вопрос о химической очистке улиц:
Мы изучаем этот вопрос на примере других городов. У нас действительно есть объекты большого скопления народа, которые нуждаются в дезинфекции: главные улицы, остановки общественного транспорта. Мы обсуждаем с Департаментом здоровья вопрос о том, какие бы для такое очистки подошли химикаты.
Бетина Бешкина:
Сегодня было принято решение закрыть муниципальный магазин и передать все продукты продуктовому банку. Сейчас у многих семей частично или полностью источника дохода лишились один или оба родителя и растет нагрузка на продуктовый банк. У муниципального магазина была своя роль, он был открыт 6 лет назад, тогда была возможность у людей делать закупки по ценам ниже магазинных, но сейчас важно делать помощь адресно.
В этом году город иакже увеличил финансирование продуктового банка, с 73 до 83 тыс евро. И сегодня в связи с ЧП было принято решение выделить еще 15 000 продуктовому банку. В магазине 6 работников, они получат извещения о сокращении, компенсацию в соответствии со своим стажем, также город посмотрит для них возможности для дальнейшего трудоустройства.
Сколько удастся сэкономить на закрытии муниципального магазина?
- 90 000 евро. Эти деньги будут направлены на другие нужды в условиях кризиса.
Ирина Ныгене:
В настоящее время у нас 5500 нуждающихся. Мы благодарны тем предприятиям и людям, которые уже откликнулись на нашу просьбу. Мы просим также всех жителей Эстонии поддержать нуждающихся. В магазинах есть корзины для продовольственных банков. Есть номер телефона, по которому вы можете сделать пожерствования или сделать банковский перевод в пользу продуктового банка. Можно также привезти продукты нам, у нас есть возможность бесконтактной передачи продуктов.
Подробнее узнать о том, как помочь нуждающимся через Продуктовый банк можно ЗДЕСЬ.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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