ВИДЕО | Таллинн берет кредит в 76,5 млн евро, 11 тыс школьников питаются бесплатно и другие новости пресс-конференции на русском языке

Третья новость - законодательная. Речь идет о тех полномочиях, которые есть у сотрудников муниципальной полиции. Государство планирует расширить полномочия помощников полицейских. Мы видим, что государственная полиция получила дополнительную нагрузку, и ресурсов не хватает. Мы напоминали, что МуПо - это чиновники с соответствующим уровнем подготовки и ответственности. Поэтому нам кажется странным, что если мы увеличиваем полномочия простых граждан - помощников полицейских, мы не увеличиваем полномочия МуПо. С этой проблемой мы сталкивались еще до кризиса, когда решали вопросы. Сотрудник МуПо не может даже пьяного из сугроба поднять, если он не дождется на это согласия.

Предстоящие выходные. Наверняка будет хорошая погода. Призываю всех не расслабляться. Надо потерпеть еще. Не должно возникать иллюзии, что все уже прошло. Если мы потеряем контроль, это способствует новой вспышке. Но я уверен в нышей сознательности. Желаю всем хороших выходных, но не забывать при этом о текущей ситуации.

Калле Кландорф:

Об уборке улиц - многие жаловались, что ветродуи, которыми пользуются работники при уборке улиц, поднимают пыль. Мы приняли решение, что их теперь можно использовать только на газонах и в парках.

Меэли Мийдла-Ванаталу:

Общий надзор сейчас на предприятиях не производится, но трудовые инспектора разбирают поступающие жалобы и их сейчас больше, чем перед кризисом. На горячую линию поступает до 1000 звонков в день от работодателей и работников. К сожалению, мы смогли ответить лишь на треть из них. Главный вопрос - на каком основании работодатель имеет право уменьшить зарплату. Если работник не понял, на каком основании, нужно обратиться к работодателю, происходит ли это по согласию сторон, либо в одностороннем порядке. Последнее означает либо статья 35 - если работник готов работать, но работодатель не предоставляет эту работу, тогда работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату. Другое - ст. 37, одностороннее уменьшение заработной платы с предупреждением за две недели. Работник имеет право выдвигать свои предложения или уйти по сокращению с компенсацией. Проблемы возникли уже при начислении зарплаты за март, когда работодатели в одностороннем порядке стали уменьшать заработную плату в одностороннем порядке без предупреждения. Это, конечно, незаконно.

Также есть вопросы про компенсации, которые должны быть при сокращении. В устной форме расторгнуть трудовой договор невозможно. Работник должен понять, на каком основании, по какой статье это происходит. Это нужно делать, как минимум, по e-mail.

Все больше и больше заявлений в комиссию по трудовым спорам. Если работодатель не выплачивает зарплату. Главное, что если реально происходит увольнение со дня - первым делом обратиться в кассу по безработице и узнать, какие возможности, она предлагает.