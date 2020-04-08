ВИДЕО | Таллинн берет кредит в 76,5 млн евро, 11 тыс школьников питаются бесплатно и другие новости пресс-конференции на русском языке(28)
Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию на русском языке по итогам заседания горуправы.
Таллиннская горуправа провела пресс-конференцию на русском языке по итогам заседания горуправы.
В пресс-конференции приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Калле Кландорф и заместитель директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу, которая рассказала, что важно знать работнику в нынешних условиях о рабочих отношениях и безопасности на рабочем месте.
Михаил Кылварт:
К сожалению, вне зависимости от содержания новостей, они так или иначе связаны с текущей ситуацией. На прошлой неделе было принято решение о нынешнем уровне кредитно-финансовой стабильности Таллинна. Он по-прежнему высокий. У нас сформировались резервы и возможности получать кредиты на льготных условиях. Это окажет нам позитивную услугу, так как наши расходы возросли на преодоление кризиса, вызванного пандемией. Также мы понимаем, что уже в ближайшей перспективе доходы самоуправлений существенно сократятся, как и доходы населения Эстонии. Очень важно сохранить возможность инвестиций, так как инвестирование оживляет экономику и это позволит нам вернуться на докризисный уровень в том числе по числу рабочих мест. Мы собираемся взять кредит 76,5 млн евро у Европейского банка на действительно выгодных условиях. Эти деньги мы хотим использовать, чтобы сохранить определенный инвестиционный уровень, в том числе для строительства новых объектов.
Следующая новость связана тоже с важной в нынешних условиях сферах. Это школьное питание. Если на прошлой неделе в наших списках было 1200 учеников ,котрые заказывали горячее питание. На этой неделе мы перешли на сухой паек и востребованность возросла. Теперь их 11,5 тысяч - это почти четверть от всего числа учеников. Мы понимаем, что наши люди нуждаются в дополнительной помощи. Мы не будем вводить рамки и контроль. Мы уверены, что общество в состоянии выходить из кризиса, когда оно способно на саморегуляцию и самоконтроль. Делать запасы из такой возможности - неразумно по отношению к тем, кто в этом действительно нуждается. Мы должны понимать, что школа является частью общественного сектора и он должен брать на себя дополнительную нагрузку в условиях кризиса. Мы благодарны директорам и учителям, на которых сейчас выпала большая нагрузка, большая, чем выпадает во время станционарного обучения.
Третья новость - законодательная. Речь идет о тех полномочиях, которые есть у сотрудников муниципальной полиции. Государство планирует расширить полномочия помощников полицейских. Мы видим, что государственная полиция получила дополнительную нагрузку, и ресурсов не хватает. Мы напоминали, что МуПо - это чиновники с соответствующим уровнем подготовки и ответственности. Поэтому нам кажется странным, что если мы увеличиваем полномочия простых граждан - помощников полицейских, мы не увеличиваем полномочия МуПо. С этой проблемой мы сталкивались еще до кризиса, когда решали вопросы. Сотрудник МуПо не может даже пьяного из сугроба поднять, если он не дождется на это согласия.
Предстоящие выходные. Наверняка будет хорошая погода. Призываю всех не расслабляться. Надо потерпеть еще. Не должно возникать иллюзии, что все уже прошло. Если мы потеряем контроль, это способствует новой вспышке. Но я уверен в нышей сознательности. Желаю всем хороших выходных, но не забывать при этом о текущей ситуации.
Калле Кландорф:
Об уборке улиц - многие жаловались, что ветродуи, которыми пользуются работники при уборке улиц, поднимают пыль. Мы приняли решение, что их теперь можно использовать только на газонах и в парках.
Меэли Мийдла-Ванаталу:
Общий надзор сейчас на предприятиях не производится, но трудовые инспектора разбирают поступающие жалобы и их сейчас больше, чем перед кризисом. На горячую линию поступает до 1000 звонков в день от работодателей и работников. К сожалению, мы смогли ответить лишь на треть из них. Главный вопрос - на каком основании работодатель имеет право уменьшить зарплату. Если работник не понял, на каком основании, нужно обратиться к работодателю, происходит ли это по согласию сторон, либо в одностороннем порядке. Последнее означает либо статья 35 - если работник готов работать, но работодатель не предоставляет эту работу, тогда работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату. Другое - ст. 37, одностороннее уменьшение заработной платы с предупреждением за две недели. Работник имеет право выдвигать свои предложения или уйти по сокращению с компенсацией. Проблемы возникли уже при начислении зарплаты за март, когда работодатели в одностороннем порядке стали уменьшать заработную плату в одностороннем порядке без предупреждения. Это, конечно, незаконно.
Также есть вопросы про компенсации, которые должны быть при сокращении. В устной форме расторгнуть трудовой договор невозможно. Работник должен понять, на каком основании, по какой статье это происходит. Это нужно делать, как минимум, по e-mail.
Все больше и больше заявлений в комиссию по трудовым спорам. Если работодатель не выплачивает зарплату. Главное, что если реально происходит увольнение со дня - первым делом обратиться в кассу по безработице и узнать, какие возможности, она предлагает.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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