ВИДЕО: Тайфун унес в Японии свыше 50 жизней и взял в заложники эстонских фермеров

Кроме того, 15 человек числятся пропавшими без вести. Более 204 человек были ранены в результате тайфуна.

Из-за бушующего в Японии тайфуна в Эстонию не могут вернуться отправившиеся в страну с учебными целями фермеры, передает rus.err.ee.

"В Токио застряли 16 фермеров. Самолет должен был вылететь в воскресенье утром, но пришло сообщение об отмене рейса. Finnair попробует доставить нас домой в течение 5-7 дней", — написал в Facebook глава Союза фермеров Тартуского уезда Яан Сырра.

По его словам, фермеры отправились в учебную поездку 3 октября и в воскресенье должны были вернуться.

Тайфун "Хагибис" пришел в Японию 12 октября, став самым мощным в стране за последние полвека. Основной удар стихии принял на себя крупнейший остров Японии — Хонсю.

Из-за тайфуна в Японии отменили несколько матчей чемпионата мира по регби, что вызвало недовольство многих любителей этого вида спорта, так как в матчах были объявлены ничьи, что повлияло на турнирную таблицу.

В операциях по поиску пострадавших в результате тайфуна приняли участие более 100 тыс. человек, сообщают СМИ.

Сейчас тайфун ослаб уже и представляет куда меньшую угрозу.