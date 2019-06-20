ВИДЕО | Строительство Рейди теэ нарушило ночной покой местных жителей

”Разве это нормально, что строители игнорируют понятие ночного покоя?” — возмущен читатель.

По словам представителя Verston Ehitus Рагнара Кангро, некоторые работы действительно нужно проводить ночью. ”Для таких случаев мы ходатайствуем о разрешении на ночную работу”, — сказал он и добавил, что обычно они все же стараются закончить все до 21 часа.