20.06.2019, 18:30

ВИДЕО | Строительство Рейди теэ нарушило ночной покой местных жителей

 (1)
rus.delfi.ee
EST

Во вторник вечером житель Уус-Садама, что недалеко от Рейди теэ в Таллинне, запечатлел, как в 23.20 работы по строительству дороги шли полным ходом. Сопутствующие звуки были слышны по всей округе и мешали местным спать.

”Разве это нормально, что строители игнорируют понятие ночного покоя?” — возмущен читатель.

По словам представителя Verston Ehitus Рагнара Кангро, некоторые работы действительно нужно проводить ночью. ”Для таких случаев мы ходатайствуем о разрешении на ночную работу”, — сказал он и добавил, что обычно они все же стараются закончить все до 21 часа.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: