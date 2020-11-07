07.11.2020, 11:50
ВИДЕО | Столичный микрорайон Пельгулинн отметил свое 150-летие
5 ноября находящийся в Пыхья-Таллинне микрорайон Пельгулинн отметил свое 150-летие. Была установлена скамейка имени Альберта Кооба, крупнейшего помещика района Пельгулинна, земельного делителя и основателя улицы. На улице был установлен проектор и показаны исторические кадры снятые в районе. Был организован концерт, специально к юбилею Пельгулинна, была выпущена газета.
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