11.05.2020, 22:11

ВИДЕО | Старейшина Пыхья-Таллинна и ветераны почтили память погибших в войну работников ТМТ


EST
ВИДЕО | Старейшина Пыхья-Таллинна и ветераны почтили память погибших в войну работников ТМТ
Скриншот

Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд и ветераны Таллиннского машиностроительного завода (Тallinna Masinatehas - TMT), посетили памятник погибшим во Второй мировой войне заводчанам и почтили их память.

Читайте также: