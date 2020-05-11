11.05.2020, 22:11
ВИДЕО | Старейшина Пыхья-Таллинна и ветераны почтили память погибших в войну работников ТМТ
Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд и ветераны Таллиннского машиностроительного завода (Тallinna Masinatehas - TMT), посетили памятник погибшим во Второй мировой войне заводчанам и почтили их память.
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