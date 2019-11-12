ВИДЕО | Станет ли Ярвик третьим? Мартин Хельме: Кинго и Куузика убрали при помощи сфабрикованных обвинений

На вопрос журналиста том, почему EKRE не готова в интересах мира и спокойствия отказаться от министра Ярвика, Хельме ответил: ”Но это уже третий министр, которого пытаются убрать при помощи сфабрикованных обвинений”.

Получается, что Ярвик может продолжать только потому, что Керт Кинго вынуждена была уйти?

- На самом деле уже Марти Куузику не надо было уходить в отставку.

Вы утверждаете, что обвинения в адрес Марти Куузика сфабрикованы?

- Я утверждаю, что спустя полгода там нет никаких новостей и то, что тогда произошло, это политическая травля. Суд ведь ни к чему до сих пор не пришел.

Министр юстиции Райво Аэг (Isamaa) при этом сказал Delfi, что это утверждение достойно сожаления. ”Насколько мне известно, к настоящему моменту уголовное расследование, проведенное на основании показаний свидетелей, находится в стадии ожидания суда. Материалы отправлены в суд и прокуратура и следственные ведомства свою работу сделали”, — отметил он. Как бы то ни было, это, по мнению Аэга, это не говорит о некомпетентности Хельме. ”Политическая эмоциональность и сказанные на эмоциях слова, которые, по моей оценке, иногда выходят за границы, — это одно. Ежедневная работа правительства и исполнения обязанностей — это другое”, — отметил Аэг.