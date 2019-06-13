ВИДЕО | Спор вокруг генпрокурора: все "за", но EKRE против

Полномочия Перлинг истекают в октябре, она выразила желание продолжить работать на данном посту. Премьер-министр Юри Ратас сообщил на сегодняшней пресс-конференции правительства, что против этого не возражает. Такого же мнения придерживается и министр юстиции Райво Аэг (”Отечество”)
Противоположную точку зрения занимает министр внутренних дел Март Хельме. ”Наша позиция очень ясная. Мы не поддерживаем кандидатуру Перлинг на этот пост”, — сказал лидер EKRE в интервью Delfi.
В ответ на предположение, что мнение двух членов коалиции возобладает, Хельме ответил, что так решения не принимаются. ”В ходе коалиционных переговоров была договоренность, что в существенных вопросах должен быть консенсус”.
Хельме также добавил, что министр юстиции должен найти новую кандидатуру. Лидер консерваторов упрекает Перлинг в том, что она политически ангажирована и влияет на процесс.
„Мы видим, что за то время, пока Перлинг является Генеральным прокурором, имеется множество дел с политической окраской, которые, тем не менее, тянутся и никуда не выводят. Люди в этих процессах убиваются как политики. Это неприемлемо”.
Как известно, члены EKRE критиковали, например, расследование дела Марта Куузика. Сам Хельме назвал следствие охотой на ведьм.
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