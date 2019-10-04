ВИДЕО: Спикеры парламентов Эстонии и Венгрии обсудили возможности сотрудничества

Хенн Пыллуаас отметил, что Эстонию и Венгрию объединяют родство языков и тесное сотрудничество в сфере культуры. Оба государства поддерживают хорошие отношения на протяжении многих лет. Он добавил, что теперь появилась возможность дополнительно укрепить межгосударственные отношения. ”До сих пор Эстония больше смотрела в сторону Западной Европы, но пришло время обратить внимание и на Центральную Европу и страны Вышеградской группы”, — сказал Пыллуаас. Участники встречи обсудили возможности сотрудничества как в вопросах безопасности, так и экономики и культуры.

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа признал, что координирование межпарламентского сотрудничества между двумя странами можно улучшить. Он подчеркнул, что как Эстония, так и Венгрия могли бы проявлять бо́льшую активность в рамках программы восточного партнерства. ”Государства, о которых идет речь, — Молдова, Грузия и Украина — безусловно, хотели бы этого”, — сказал Ээсмаа.