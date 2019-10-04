04.10.2019, 09:11

ВИДЕО: Спикеры парламентов Эстонии и Венгрии обсудили возможности сотрудничества


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В четверг в Будапеште спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретился со спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером. По мнению спикеров, Эстония и Венгрия могли бы укрепить сотрудничество на уровне парламентских комиссий и групп по сотрудничеству.

Хенн Пыллуаас отметил, что Эстонию и Венгрию объединяют родство языков и тесное сотрудничество в сфере культуры. Оба государства поддерживают хорошие отношения на протяжении многих лет. Он добавил, что теперь появилась возможность дополнительно укрепить межгосударственные отношения. ”До сих пор Эстония больше смотрела в сторону Западной Европы, но пришло время обратить внимание и на Центральную Европу и страны Вышеградской группы”, — сказал Пыллуаас. Участники встречи обсудили возможности сотрудничества как в вопросах безопасности, так и экономики и культуры.

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа признал, что координирование межпарламентского сотрудничества между двумя странами можно улучшить. Он подчеркнул, что как Эстония, так и Венгрия могли бы проявлять бо́льшую активность в рамках программы восточного партнерства. ”Государства, о которых идет речь, — Молдова, Грузия и Украина — безусловно, хотели бы этого”, — сказал Ээсмаа.

Член комиссии по государственной обороне Мадис Миллинг положительно отозвался о цели Венгрии повысить расходы на оборону до двух процентов к 2024 году. ”Венгрия предпринимает серьезные шаги по замене советской техники и вооружений, оставшихся в стране со времен Варшавского договора, на более современные, которые будут полностью соответствовать стандартам НАТО”, — добавил Миллинг.

На этой неделе спикер Рийгикогу находится с визитом в Будапеште по приглашению спикера парламента Венгрии. Цель визита — укрепление двусторонних отношений и знакомство с последними событиями в Венгрии. В пятницу делегация посетит Эстонский Институт, курирующий сотрудничество между двумя государствами в сфере культуры и образования, а также встретится с президентом Венгрии Яношем Адером.

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