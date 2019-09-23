ВИДЕО: Специально или случайно? Пыллуаас неправильно назвал фамилии новичков Рийгикогу Кальюлайда и Юферевой-Скуратовски

Предоставляя слово Кальюлайду, спикер по-ошибке назвал его Кальюрандом, но тут же поправился и извинился, пишет rus.err.ee.
Затем, когда свой вопрос докладчику захотела задать бывшая старейшина Ласнамяэ, Пыллуаас допустил ошибку и в ее фамилии, назвав ее "Юферева-Сукратовски", вместо "Юферева-Скуратовски".
В понедельник парламент собрался для обсуждения инициированных правительством поправок в Закон о гражданстве.
Целью поправок является обеспечение того, чтобы несовершеннолетние, родившиеся в Эстонии, чьи родители (бабушки или дедушки) проживали в Эстонии до восстановления независимости Эстонской Республики, имели возможность получить гражданство ЭР в упрощенном порядке.
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