23.09.2019, 18:31

ВИДЕО: Специально или случайно? Пыллуаас неправильно назвал фамилии новичков Рийгикогу Кальюлайда и Юферевой-Скуратовски

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Delfi TV
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Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в понедельник, 23 сентября, ошибся при произношении фамилий новичков парламента Раймонда Кальюлайда и Марии Юферевой-Скуратовски.

Предоставляя слово Кальюлайду, спикер по-ошибке назвал его Кальюрандом, но тут же поправился и извинился, пишет rus.err.ee.

Затем, когда свой вопрос докладчику захотела задать бывшая старейшина Ласнамяэ, Пыллуаас допустил ошибку и в ее фамилии, назвав ее "Юферева-Сукратовски", вместо "Юферева-Скуратовски".

В понедельник парламент собрался для обсуждения инициированных правительством поправок в Закон о гражданстве.

Целью поправок является обеспечение того, чтобы несовершеннолетние, родившиеся в Эстонии, чьи родители (бабушки или дедушки) проживали в Эстонии до восстановления независимости Эстонской Республики, имели возможность получить гражданство ЭР в упрощенном порядке.

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