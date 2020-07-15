ВИДЕО | Солдаты-срочники спрятали бутылки с алкоголем в вентиляционные трубы казармы

По словам офицера связи Первой пехотной бригады Марины Лощиной, данное видео было снято вчера в казарме в Тапа. "Информация о опубликованном видео быстро дошла до военнослужащих действительной службы, участники были за несколько минут установлены и начато расследования для выяснения обстоятельств. По окончанию расследования станут известны как мера вины солдат, так и наказание", - сказала Лощина.

Она также добавила, что во всей казарме были проверены вентиляционные трубы, и они были пустыми. Как отметила Лощина, подобная практика не является обычной, и причины постоянно проверять срочников нет. "Молодежь - умная и заслуживает доверия, это доказал и наш предыдущий опыт. Силы обороны производят проверки по мере необходимости".

"В данный момент мы не считаем, что должны направлять на это ресурсы - на этой неделе в тапаском городке приступили к прохождению службы почти 800 солдат, и нашей основной задачей сейчас является привить им необходимые навыки для защиты государства", - сказала она.