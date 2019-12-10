ВИДЕО: Соцдемы и ”зеленые” освистали Дениса Бородича на презентации новых автобусов

Член правления партии "Зеленые Эстонии" Йоонас Ласк отметил, что покупка новых экологичных автобусов — это хорошо, но проблем, имеющихся в системе столичного общественного транспорта, это не решит. ”Зарплаты водителей автобусов маленькие, сеть линий неупорядочена, а количество пользователей общественного транспорта снижается уже который год”, — отметил он.

”Будем честны, назначение Дениса Бородича на должность руководителя

Tallinna Linnatranspordi AS выглядело не очень честным. Совет, который принимал решение, состоит из центристов. Также не секрет, что Бородич, которому помогли получить место с хорошей зарплатой, в таллиннском горсобрании голосует вместе с центристами”, — сказал в свою очередь новоиспеченный соцдем Раймонд Кальюлайд.

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Сегодня председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич и председатель правления предприятия-производителя автобусов Solaris Хавьер Сальеха подписали на Площади свободы договор о покупке 100 новых газовых автобусов. Согласно договору, предприятие поставит 60 обычных и 40 сочлененных автобусов за 26,96 миллионов евро.

Первые новые и экологичные автобусы, работающие на газе, поступят в Таллинн и начнут обслуживать пассажиров летом 2020 года.